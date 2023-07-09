537.1 ألف فدان المساحة المستصلحة بمشروع المليون ونصف فدان عام 2021/2022 

أصدر الجهــاز المركزي للتعبئــة العامـــة والإحصــــاء اليوم، الأحد 9/ 7 / 2023 النشـرة السنوية لاستصلاح الأراضي عام 2021/ 2022 ومن أهم المؤشرات ما يلى:

بلغ إجمالي مسـاحة الأراضي المستصلحة 163.2 ألـف فـدان عـام 2021/ 2022 مقابــل 87.1 ألف فـدان عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 87.3%، ويرجــع ذلك إلـى زيـادة مســاحة الأراضــي المستصلحة بشـركات القطـــاع الخاص هذا العام.

- بلغـت مساحة شركات القطاع الخاص 133 ألف فدان بنسبة 81.4%، تليها مساحة الأراضي بالجمعيات التعاونية 25.4 ألف فدان بنسبة 15.5%، ثم الهيئة العامة للتعمير والتنميـة الزراعيــة بمساحة 5 آلاف فدان بنسبة 3.1% من إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام 2021/2022.

- بلغت المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان 136.5 ألف فدان عام 2021/2022 مقابل 140 ألف فدان عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2% عن العام السابق، بينما بلغت المســاحة المستصلحة 537.1 ألف فدان، حيث احتلت محافظة مطروح الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المستصلحة بها 198.1 ألف فدان بنسبة 36.9%، تليها محافظة المنيا بمساحة 175.6 ألف فدان بنسبة 32.7%، ثم محافظـة الوادي الجـديد بمساحة 17.6 ألف فدان بنسبة 3.3% ، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 ألف فدان بنسبة 10.2%.

بلغـت المسـاحـــة المقــام عليهــا مشـروعــــات الثـروة الحيـوانيــــة (إنتاج ألبــان وتسميـن وتربيـة ماشيـة أغـنــام) من الأراضــي المستصلحـة 154 فدانا عـام 2021/ 2022، مقـابــل 136 فدانا عام 2020 / 2021 بنسبة زيادة قدرها 13.2%.