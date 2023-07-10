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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تامر عبد الحميد يوجه رسالة للجمهور قبل مباراة القمة

تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد

وجه تامر عبدالحميد لاعب الزمالك السابق رساله خاصة لجمهور الأهلي قبل مباراة القمة، عبر حسابه بموقع التواصلالاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب تامر عبد الحميد:"توقعك ل ماتش القمة الزمالك الأهلى، هصعبها جداً عليك . التوقع الصحيح ك نتيجة مع اسماء اللاعبين اصحاب الأهداف هيكون له جائزة توقع واحد وبلاش أكتر من توقع سم الله وتوكل على الله وقول 😂".

 

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري الممتاز المؤجلة من الجولة 31 من عمر منافسات المسابقة، يوم الخميس المقبل في تمام الثامنة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

 

وأعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، البدء في تصنيع درع الدوري المصري الممتاز الجديد في إنجلترا، وتسليمه لبطل الموسم المقبل من البطولة.

 

كما تم الإعلان عن تغيير مسمى الدوري الممتاز، ليصبح دوري النيل بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم.

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