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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكلب اللي إمبارح عضك مش ممكن يبقي أليف.. رساله غامضه من فرج عامر

فرج عامر
فرج عامر

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة، رسالة غامضة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك: "الكلب اللي امبارح عضك وسنانة محفورة، مش ممكن يبقي اليف ابدا ولا يقلب عصفورة".
 

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري الممتاز المؤجلة من الجولة 31 من عمر منافسات المسابقة، يوم الخميسالمقبل في تمام الثامنة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

وأعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، البدء في تصنيع درع الدوري المصري الممتاز الجديد في إنجلترا، وتسليمه لبطلالموسم المقبل من البطولة.

كما تم الإعلان عن تغيير مسمى الدوري الممتاز، ليصبح دوري النيل بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم.

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