بعد لقاء سوناك.. ملك بريطانيا يستقبل بايدن في قصر ويندسور

استقبل ملك بريطانيا تشارلز الثالث، اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر ويندسور، وذلك بعد لقاء الأخير رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، هبط بايدن في قلعة وندسور للقاء الملك تشارلز لأول مرة منذ تتويج الأخير.

وبعد التحية الحارة من الملك تشارلز، استمع بايدن إلى النشيد الوطني الأمريكي قبل تفقد حرس الشرف.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل ظهر اليوم الاثنين إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية "داونينج ستريت"، وذلك للمرة الأولى له كرئيس قبل قمة حلف الناتو المقرر عقدها غدًا الثلاثاء في ليتوانيا.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، استقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الرئيس بايدن بعد خروجه من السيارة الرئاسية الأمريكية "الوحش"، وصافحه بشكل دافئ وهما يقفان على عتبة الباب.

كما كان مع الوفد الرئاسي، سفيرة الولايات المتحدة لدى المملكة المتحدة، جين هارتلي.

وقال بايدن لدى وصوله واستقباله من قبل رئيس الوزراء البريطاني، إن العلاقات بين واشنطن ولندن ستبقى صلبة.