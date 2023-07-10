عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد لقاء سوناك.. ملك بريطانيا يستقبل بايدن في قصر ويندسور

بايدن والملك تشارلز
بايدن والملك تشارلز

استقبل ملك بريطانيا تشارلز الثالث، اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر ويندسور، وذلك بعد لقاء الأخير رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

 

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، هبط بايدن في قلعة وندسور للقاء الملك تشارلز لأول مرة منذ تتويج الأخير.

 

وبعد التحية الحارة من الملك تشارلز، استمع بايدن إلى النشيد الوطني الأمريكي قبل تفقد حرس الشرف.

 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل ظهر اليوم الاثنين إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية "داونينج ستريت"، وذلك للمرة الأولى له كرئيس قبل قمة حلف الناتو المقرر عقدها غدًا الثلاثاء في ليتوانيا.

 

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، استقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الرئيس بايدن بعد خروجه من السيارة الرئاسية الأمريكية "الوحش"، وصافحه بشكل دافئ وهما يقفان على عتبة الباب.

 

كما كان مع الوفد الرئاسي، سفيرة الولايات المتحدة لدى المملكة المتحدة، جين هارتلي.

 

وقال بايدن لدى وصوله واستقباله من قبل رئيس الوزراء البريطاني، إن العلاقات بين واشنطن ولندن ستبقى صلبة.

بريطانيا تشارلز الثالث بايدن قصر ويندسور رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الرئيس الأمريكي جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

خالد الغندور يعترف بقصة حب قديمة مع فنانة.. وردّ صادم منها

ترشيحاتنا

العسومي: البرلمان العربي يقود دبلوماسية لتعزيز حضوره على المستويات الإقليمية والدولية كافة

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. تنبيه عاجل من التعليم بشأنها

مصرع 10 من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية في غارة أمريكية بالصومال

مصر والبحرين تبحثان خلق منتج سياحي مشترك

عذّب قطة ورماها حيّة للكلاب تاكلها.. غضب بسبب كاشير بمتجر شهير بالقاهرة

بلومبيرج الشرق: "أكتيس" البريطانية تقترب من الاستحواذ على محطات رياح في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع .. مصطفى قمر يشيع جثمان عمته في الإسكندرية | شاهد

بعد ظهور تطبيق ثريدز…ماذا يفعل إدمان السوشيال ميديا بصحتك ؟ مفاجأة

طريقة عمل فطيرة التفاح بأسهل الخطوات

ورد أحمر وهدية وفلوس.. شاب يحتفل بالطلاق بطريقة غريبة| شاهد

فيديو

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

معتزة بدور معملتش غيره| انتصار تثير الجدل بالهجوم على لقاء الخميسي.. فيديو

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ