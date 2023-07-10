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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

توصي بزيارة ميدانية لمحافظة شمال سيناء .. رياضة النواب: مراكز الشباب قضية أمن قومي

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين ، القيام  بزيارة ميدانية لمحافظة شمال سيناء لتفقد بعض المنشآت والهيئات الرياضية بها للوقوف على مشكلاتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم .

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب/ سامي كامل، بشأن إنشاء نزل شباب بمركز شباب بئر العبد بمحافظة شمال سيناء،بمشاركة اللواء إسماعيل الفار- المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، المستشار محمد دياب - مستشار وزير الشباب والدكتور محمد عبد المنعم - مدير عام الانشاءات الشبابية، والدكتور محمد عبدالقادر مساعد وزير الشباب

واكدت وزارة الشباب انه بشأن انشاء نزل الشباب بمركز شباب بئر العبد فإنه قد صدر قرار تخصيص رقم 1165 لسنة 1987 لتخصيص قطعة أرض 200*250م لإنشاء مركز شباب بئر العبد لإقامة ملاعب وانشاءات عليها، وقد ورد خطاب مديرية الشباب والرياضة بتاريخ 23/3/2022 بمقايسة لإنشاء نزل شباب مكون من دور أرضي + 2 دور علوي متكرر.

وأشارت الي انه تم مراجعة واعتماد المقايسة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء والإدارة الهندسية فنياً ومالياً، وتم موافقة السلطة المختصة في 10/4/2022 علي اتخاذ إجراءات الطرح والتربية والاسناد واجبة الاتباع قانوناً بمعرفة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء طبقاً لقانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 علي أن يتم الصرف وفقاً لما انتهي اليه محضر لجنة البت وامر الاسناد الخاص بهذا الشأن بعد إجراءات الطرح والترسية.

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كما ناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن الاستثمار الذي يتم بهيئة استاد القاهرة، حيث أوضح بأن ما يتم الأن من استثمارات بهيئة استاد القاهرة وهي الهيئة الأعظم والتي تضم (مجمع حمامات السباحة – مجمع الصالات المغطاة – مضمار الدراجات – مجمع البولينج) بالإضافة الي المستشفى الرياضي .

واشار الي ان الاستاذ به الكثير من الأراضي المملوكة للهيئة ولا يتم استثمار رياضي بها، وفي الوقت الذي يمكن تحقيق المكاسب المادية والرياضية من خلال هذه الهيئة العظيمة، نجد عدم الاستفادة من إمكانيات هذا الصرح العظيم لإستاد القاهرة، وفي الوقت الذي تم تشكيل مجلس للهيئة الموقرة لوضع خطة استثمارية لهذا الكيان العملاق، لكن نجد أن هذا مجرد تصريحات فقط، وأصبح هذا الصرح العملاق هو ملعب كرة قدم يحتضن المباريات الهامة للأندية الكبرى دون الالتفات لباقي الألعاب التي يضمها هذا الكيان.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفادت الجهة الإدارية متمثلة في هيئة الاستاد اكد مسئولي وزارة الشباب قيام  هيئة استاد القاهرة بطرح 35 ألف متر للاستثمار في الاستاد وتوصلت الجهة الاستشارية الي 9 مناطق يمكن الاستثمار بها، وبالفعل تم البدء في أول مشروع بالمنطقة رقم (3) بواقع 11 ألف متر على شارع يوسف عباس لإنشاء جراج متعدد الطوابق، ومول تجاري، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص على أن يكون 60% من الإيرادات لهيئة الاستاد، و40% للمستثمر بقيمة تقدر بنحو مليار و150 مليون جنية، ولمدة زمنية كحق انتفاع (مدة 15 سنة من جانب عضو مجلس الإدارة

أوصت اللجنة بعقد اجتماع بمشاركة  وزير الشباب والرياضة بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الاستاد وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشرح أوجه الاستثمار المزمعة في الهيئة ومناقشتها.

كما ناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد الفتاح محمد الشحات بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء مركز شباب العليمات التابعة لقرية البحري سمهود مركز أبو تشت بمحافظة قنا، حيث أوضح  النائب بأن مركز الشباب يوجد به قطعة أرض مساحتها 1750 متر ومطلوب تخصيصها من قبل المحافظة، وقيام وزارة الشباب والرياضة بإدراجها ضمن برنامج حياة كريمة.

من جانبه اكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، ضرورة تخصيص قطعة الأرض باعتبار مراكز الشباب ملف امن قومي كما ان وجود مراكز الشباب في محافظات الصعيد وفقا لما قاله النواب يقضي علي القبيلية والعصبية وتعمل علي اندماج الشباب مع بعضهم البعض.
 

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الشباب الهيئات الرياضية وزير الشباب مجلس النواب الرياضة شمال سيناء

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