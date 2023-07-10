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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ألمانيا تستضيف مؤتمر الشباب القبطي الأرثوذكسي في أوروبا أغسطس المقبل

ألمانيا تستضيف مؤتمر
ألمانيا تستضيف مؤتمر الشباب القبطي بأوروبا

أعلن المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم، انعقاد النسخة الحادية والعشرين من مؤتمر الشباب القبطي الأرثوذكسي في أوروبا، بدير الشهيد أبي سيفين في هوكستر بألمانيا، في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس المقبل.

وانطلقت النسخة الأولى من هذا المؤتمر في ٢٠٠٥ بألمانيا، بالقرب من الدير المضيف لنسخة هذا العام، وعقدت نُسَخُه التالية بين إنجلترا وإيطاليا والنمسا والمجر واليونان.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، ثمانية من أعضاء المجمع المقدس ومدير الديوان البابوي، الذين اطمأنوا على صحته، مقدمين التهنئة على تعافيه وعودته لممارسة مهامه الرعوية. 

وتم خلال المقابلات عرض بعض الملفات الرعوية والإدارية لأخذ مشورة قداسة البابا فيها.

والتقى قداسة البابا في لقاءات منفردة على مدار اليوم، مع الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر.

كما استقبل قداسته الأب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والمهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي بالقاهرة.

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