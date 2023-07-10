وزارة الشباب تستقبل وفد منظمة الكونفجيس المشارك في برنامج تمويل المشروعات الصغيرة

استقبلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وفد منظمة الكونفجيس المشارك في اجتماع اللجنة الفنية الدولية لاختيار مشروعات برنامج تمويل المشروعات الصغيرة لعام 2023، والذي يُعقد خلال الفترة من (١٠-١٥) يوليو الجاري.

كان في استقبال الوفد منال جمال-وكيل الوزارة-رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، ورانيا يوسف منسق الكونفجيس.

ويُعد اجتماع اللجنة الفنية الدولية ثالث أهم اجتماع للكونفجيس بعد الاجتماع الوزاري واجتماع المكتب التنفيذي لاعضاء الكونفيجس.