الإسماعيلي باق في الدوري بعد الفوز على الداخلية 1-0

ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي البقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، رسميًا، بعد الفوز على الداخلية، اليوم الإثنين.

الإسماعيلي فاز على الداخلية، بهدف نظيف، على ملعب الإسماعيلية، في الجولة 33 من بطولة الدوري.

وأحرز هدف الإسماعيلي ياو أنور في الدقيقة 8، ليضمن لفريقه ثلاث نقاط غالية أبعدته عن خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ووصل الإسماعيلي إلى النقطة 37 بعد الفوز محتلًا المركز الحادي عشر، مبتعدًا عن مراكز الهبوط بـ4 نقاط.

وتجمد رصيد الداخلية عند النقطة 32 في المركز السابع عشر وقبل الأخير، في ترتيب جدول الدوري المصري.