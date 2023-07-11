تعليق مثير من ميدو على تتويج الأهلي بالدوري

علق أحمد حسام ميدو على تتويج الأهلي بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم شكل رسمي عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف مع تبقي 5 مباريات له من عمر المسابقة.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي حصد لقب الدوري بأرقام قياسية خاصة على المستوى الدفاعي فالفريق استقبل 7 أهداف فقط"



وأضاف: "الراحة التي حصل عليها لاعبو الأهلي قبل بداية الموسم الحالي، ساهم بشكل كبير في حصد لقب الدوري"



وواصل: "إدارة الأهلي ساهمت أيضا في حصد الفريق للقب، نجحت في إدارة أزمات الموسم الماضي ومعالجتها بالشكل الأمثل"



واختتم: "التخطيط الجيد للموسم هو السبب الرئيسي لحصد الأهلي للقب الدوري هذا الموسم"