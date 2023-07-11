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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس دكرنس: دوري المحترفين يحتاج لمليار جنيه

صدى البلد

قال الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس أن دوري المحترفين للممتاز ب يحتاج لأموال وتسويق كبير من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة


وقال الخضر إبراهيم فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" الأندية ترفض إقامة دوري المحترفين للممتاز ب، وعقدنا اجتماع أمس مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل إلغاء النظام ، الذي نرفضه تمامًا.

واضاف:" أكثر من 40 نادي حضروا داخل الاتحاد المصري لكرة القدم وتحدثنا مع خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ، والذي أكد انا أن أى أمر الجمعية العمومية تراه الاتحاد سيفعله.

وأكمل:" هناك بالطبع تفكير داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بإلغاء دوري المحترفين بسبب أزمة فى التسويق.

وأتم:" تسويق هذا الدوري سيحتاج ما يقترب من مليار جنيه، لذلك الاتحاد يدرس إلغاء دوري المحترفين ، ونحن الأندية أبلغنا الاتحاد برغبتنا، وكان الرد أن الجمعية العمومية هي صاحبة الرأي.

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