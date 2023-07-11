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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الكيلاني : المخرج هشام عطوة مسئولا عن مهرجانات وزارة الثقافة الفنية

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن المخرج هشام عطوة، تولى منصب مستشارًا للوزارة للشؤون الفنية، مؤكدة على أن المنصب ليس شرفيًا، إنما لديه مهام سيتم تكليفه بها.

وأشارت إلى أنه سيكون هشام عطوة بصفته، المسئول على المهرجانات الفنية التي تنفذها الوزارة أو تشارك فيها، خارجيًا، بالتنسيق مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وأضافت وزيرة الثقافة، أن هشام عطوة، سيشارك في إفتتاح مسرح السامر التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، التي كانت يتولى عطوة رئاستها من قبل، وبذل مجهود كبيرة طيلة الفترة الماضية في إعادة تجهيز وتطوير مسرح السامر، مؤكده على أن اللوحة التذكارية الخاصة بالمسرح ستحمل اسمه، وذلك تقديرًا لجهوده في عودة مسرح السامر للنور من جديد.

وكان هشام عطوة، يتولى من قبل منصب قائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة منذ ما يقرب من عامين حتى يوم ٩ يوليو ٢٠٢٣.

وتستعد وزارة الثقافة، لافتتاح مسرح السامر، بعد غلقه لمدة 31 عاما، وذلك يوم الأحد الموافق 16 يوليو الحالي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير فيه التي استمرت أكثر من عام، ويعتبر افتتاح السامر حدث هام لطالما انتظره العديد من المسرحيين في مصر. 

وتم بناء السامر على غرار مسرح البالون المجاور له، وتمت الاستعانة بالفائض من أقمشة غطاء مسرح البالون لتغطيته، وكان قد شيد ببدائية شديدة، وكانت صالة الجمهور تسع ألف متفرج، واستمر سنوات طويلة أقيم عليه فيها أنشطة كثيرة ومهرجانات كبيرة لهيئة الثقافة الجماهيرية وكان أشهرها مهرجان المائة ليلة.

التصميم الجديد لمسرح السامر بالعجوزة يراعي المواصفات الخاصة بالمنشآت الإبداعية ويقام على مساحة 1806 متر مربع، ويتكون من دور أرضي يضم مسرح على مساحة 600 متر وخشبة مسرح على مسطح 200 متر، إلى جانب غرف الملابس وصالة المسرح التي تتسع ل 400 مشاهد، بالإضافة إلى غرفة المراقبة الأمنية، وتحتوي على وحدات الإنذار وكاميرات المراقبة وأنظمة حماية متطورة.

ويضم المعرض الدور الثاني علوي قاعة تدريب بالإضافة إلى المكاتب الإدارية، لافتًا إلى أن الاستعدادات بدأت بالفعل للإعداد لعروض سيتم تقديمها تباعًا سواء من الفرق المسرحية للأقاليم، أو فرق السامر، والثقافة الجماهيرية وستشهد خشبة مسرح السامر عودة مهرجان الـ "100 ليلة مسرحية".

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المخرج هشام عطوة مستشار ا للوزارة للشؤون الفنية المهرجانات الفنية قطاع العلاقات الثقافية الخارجية

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