502 طلب إحاطة .. زراعة البرلمان تستعرض إنجازاتها بدور الانعقاد الثالث

استعرضت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، إنجازات اللجنة خلال دور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى.

وتضمنت الإنجازات، مشروعات القوانين التى ناقشتها اللجنة، مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والذى وافق عليه المجلس الموقر في شهر مايو الماضي.

وتضمنت الإنجازات، مناقشة اللجنة خمسة قرارت لرئيس جمهورية مصر العربية وهى:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2022 .

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022.

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 .

5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 .



وتضممت الانجازات، قيام اللجنة بزيارة ميدانية إلى محافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 22/12/2022 الى 25/12/2022 وعقدت اجتماعاً بتاريخ 29/5/2023 حضره اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لمناقشة ملاحظات وفى ضوء ما دار من مناقشات، وجارى إعداد تقرير بشأنها.

وبشأن الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للدولة، أعدت اللجنة توصياتها عن الخطة الاستثمارية والمالية لقطاعي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري للعام المالي 2023-2024 وتم رفعها الى لجنة الخطة والموازنة.

وفيما يتعلق بطلبات الاحاطة، أحال الدكتور رئيس المجلس إلى اللجنة (502) طلب الإحاطة، عقدت اللجنة (119) اجتماعاً لمناقشة عدد( 358 ) موضوع طلب إحاطة، وأعدت اللجنة عن موضوعات طلب الإحاطة عدد (203) مذكرة للعرض علي الدكتور المستشار رئيس المجلس لإحالة ما جاء بها من توصيات إلى الوزارات المعنية كل فيما يخصه.

وأكد النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، أن لجنة الزراعة حريصة علي مناقشة كافة القضايا المتعلقة بقطاعى الزراعة والرى، بما يحقق التوجه الرئاسي نحو التوسع الزراعى وزيادة حجم الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التى نتجت عن التغييرات العالمية.

