عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

502 طلب إحاطة .. زراعة البرلمان تستعرض إنجازاتها بدور الانعقاد الثالث

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب

استعرضت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، إنجازات اللجنة خلال دور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى.

وتضمنت الإنجازات، مشروعات القوانين التى ناقشتها اللجنة، مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والذى وافق عليه المجلس الموقر في شهر مايو الماضي.

وتضمنت الإنجازات، مناقشة اللجنة خمسة قرارت لرئيس جمهورية مصر العربية وهى:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2022 .

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022.

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 .
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 .


وتضممت الانجازات،  قيام اللجنة بزيارة ميدانية إلى محافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 22/12/2022 الى 25/12/2022 وعقدت اجتماعاً بتاريخ 29/5/2023 حضره اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لمناقشة ملاحظات وفى ضوء ما دار من مناقشات، وجارى إعداد تقرير بشأنها.

وبشأن الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للدولة، أعدت اللجنة توصياتها عن الخطة الاستثمارية والمالية لقطاعي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري للعام المالي 2023-2024 وتم رفعها الى لجنة الخطة والموازنة.

وفيما يتعلق بطلبات الاحاطة، أحال الدكتور رئيس المجلس إلى اللجنة (502) طلب الإحاطة، عقدت اللجنة (119) اجتماعاً لمناقشة عدد( 358 ) موضوع طلب إحاطة، وأعدت اللجنة عن موضوعات طلب الإحاطة عدد (203) مذكرة  للعرض علي الدكتور المستشار رئيس المجلس لإحالة ما جاء بها من توصيات إلى الوزارات المعنية كل فيما يخصه.

وأكد النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، أن لجنة الزراعة حريصة علي مناقشة كافة القضايا المتعلقة بقطاعى الزراعة والرى، بما يحقق التوجه الرئاسي نحو التوسع الزراعى وزيادة حجم الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التى نتجت عن التغييرات العالمية.
 

الزراعة مجلس النواب الحيوانات الخطرة الوادى الجديد الخطة الاستثمارية التوسع الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

التذبذب يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

الزراعة تكشف حقيقة انتشار مانجو مسرطنة بالأسواق

الزراعة تعلن نشاط معهد بحوث أمراض النباتات عن يونيو 2023

ترشيحاتنا

تشيلسي الإنجليزي يستهدف ضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

وزير المالية: حققنا إجمالي إيرادات قيمتها 1501 مليار جنيه

خبير علاقات دولية: انضمام أوكرانيا للناتو يعني انخراط باقي الأعضاء في الحرب

بيان الناتو.. تحذير رادع لإيران بشأن التحالف مع روسيا وتعزيز مقاومة الصين

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. خبير يقدم نصائح مهمة قبل تسجيل الرغبات

مفاجأة من العيار الثقيل.. حلف الناتو يخطط لفتح مكتب اتصال في الأردن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الفسوري اللامع في قبرص

22 دولارا للحبة ..ثمرة فاكهة لشركة يابانية تثير جدل.. أعرف التفاصيل

بشكل مختلف.. قفطان أصالة على عارضة الأزياء يثير جدلا كبيرا

فيديو

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

ادعوا له بالشفاء.. ظهور صادم لإيمان البحر درويش.. والنقابة تسعى للوصول إليه

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ