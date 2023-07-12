رانيا يعقوب: البورصة متعطشة للطروحات الحكومية

قالت الدكتورة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، إن البورصة المصرية تعاني من نقص السيولة، البضاعة الجيدة تجذب السيولة، والبورصة المصرية متعطشة جدا للطروحات الحكومية من أجل جذب المستثمرين من جديد خلال الفترة المقبلة.

البورصة متعطشة للطروحات

وأضافت "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الطروحات الخاصة التي تم طرحها في السنوات الماضية كان لها دور مهم في جذب السيولة، موضحة، أن الربع الأخير من 2022 استطاعت البورصة في جذب أعداد كبيرة من المستثمرين المحليين، وارتفعت أحجام التداول لتتجاوز 2 مليار و3 مليار في الجلسة الواحدة.

وتابعت، أنه بعد إجراء التعويم في 2016 والتعويم الذي تم 2022 يجعل الأصول المصرية أكثر جاذبية، والبورصة تستهدف تحقيق 6 و7 مليار في الجلسة الواحدة، والبورصة المصرية متعطشة للطروحات بشكل كبير.

وأردفت، أن البورصة تشجع الطروحات الخاصة في البورصة المصرية، موضحة أن القطاع الخاص الذي يقود قاطرة التنمية أكبر مشكلة تواجه هي مشكلة التمويل خاصة في ظل ارتفاع الفوائد، لافتة إلى أن البورصة تعد أحد البدائل المميزة للتمويل وللاستثمار، موضحة أنه يجب تسويق البورصة بصورة إيجابية للقطاع الخاص للاستفادة منها.