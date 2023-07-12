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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لن تصدق ما حدث مع زوجين اشتريا مزهرية صغيرة من مزاد خيري..صور

لن تصدق ما حدث مع
لن تصدق ما حدث مع زوجين اشترا مزهرية صغيرة من مزاد خيري

حالف الحظ زوجان شابان اشترا مزهرية صغيرة طولها 4 بوصات فقط من متجر خيري لم يكشف عن اسمه مقابل 2.50 جنيه إسترليني ليعلنا عن مفأجاة غير متوقعة بعد أن بحثا عن أصلها. 

لفتت علامة محفورة أسفل المزهرية أنظار الزوجين فبدأ في سؤال خبراء أنتيكات وتحف بأحد أبرز المعارض الخاصة بمزادات الأنتيكات في بريطانيا عن رؤيتهم لها.  

كشف الخبراء أن المزهرية الصغيرة حجما قطعة أثرية يابانية نادرة من أواخر القرن التاسع عشر لناميكاوا ياسويوكي (1845-1927)، أحد أساتذة "العصر الذهبي" للمينا اليابانية.

مزهرية أثرية 

وقد حصل ياسويوكي الذي كان في وقت سابق من حياته محاربًا من الساموراي على لقب الفنان الإمبراطوري (المنزلي) من قبل الإمبراطور ميجي في عام 1896.

وتم بيع مزهرية أكبر من صنع الفنان الياباني بمبلغ 29000 جنيه إسترليني من قبل نفس المزادات في عام 2019.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية في تقرير لها، من المقرر بيع المزهرية الصغيرة التي تبين أنها أثرية حاليا مقابل  10000 جنيه إسترليني. 

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المزهرية 

 

المزهرية 
المزهرية 

 

 

مزهرية أثرية اليابان بريطانيا معرض تحف انتيكات

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