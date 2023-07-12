قانون لمنع إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين| ووزير الجيش الإسرائيلي يرفض

أعرب وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف جالانت، عن معارضته لمشروع قانون يمنع إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين الذين يتم احتجازهم، وفقا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم".

ووفقا للصحيفة العبرية فقد تقدم بمشروع القانون عضو الكنيست الياهو رافيفو من الليكود، مشيرة إلى أن القانون يحظى بتأييد الأحزاب في الائتلاف والمعارضة، وقدم سابقًا مشاريع مماثلة.

وقالت الصحيفة أن رافيفو سعى لتقدم بمشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد المقبل ، من أجل تقديمه للقراءة الأولية يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت الصحيفة أن القانون كان بالفعل على جدول أعمال اللجنة للوزراء ، ولكن في ضوء اعتراض جالانت ، الذي صرح بوضوح أنه يعارض الاقتراح بشدة ، سحب عضو الكنيست مشروع القانون من اللجنة ولم يتم ترقيته.

وينص مشروع القانون على احتجاز جثمان أي فلسطيني ينفذ هجومًا ودفنه في مقبرة الأرقام، مع ترك السلطة التقديرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي وحده ليقرر إعادة الجثث لاعتبارات خاصة.

وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل للصحيفة العبرية، إن جالانت أبلغ مسؤولي الائتلاف الحكومي أن القانون لن يحقق أهدافه ولن يؤدي إلا لإشعال الأوضاع.

فيما قال مكتب غالانت، "إن احتجاز الجثث لا يؤثر على المقاومة، إلا في حالات استثنائية تتعلق بحركة حماس ونحن نستعد لمثل هذه الحالات، وبالتالي ليست هناك حاجة لهذا القانون".