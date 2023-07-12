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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير خطير من اليابان لـ كوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخا بالستيا

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسون، إن كوريا الشمالية تمتلك تقنيات تمكنها من استهداف اليابان بصواريخ باليستية ذات رؤوس نووية.

وأوضح ماتسون، أن كوريا الشمالية قادرة الآن على شن هجوم على بلدنا باستخدام صواريخ باليستية ذات رؤوس نووية. 

وانتقد ماتسون، مجددًا إطلاق بيونج يانج لصاروخا باليستيا مؤخرًا، مؤكداً أنه يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار في المنطقة بشكل عام ولليابان بشكل خاص.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخ باليستي عابر للقارات، حيث قطع الصاروخ مسافة حوالي 1000 كيلومتر في 74 دقيقة، مسجلاً رقماً قياسياً لمدة رحلات الصواريخ الكورية الشمالية، ووصل إلى ارتفاع الصاروخ إلى 6000 كيلومتر.

ووفقا لـ وزارة الدفاع اليابانية ، فإن الصواريخ البالستية العابرة للقارات كان من الممكن أن يصل إلى أي مكان في الولايات المتحدة إذا تم إطلاقه على مسار طيران قياسي.

ومنذ عام 2017، أجرت كوريا الشمالية تجارب إطلاق 14 صاروخًا بمدى طيران يصل إلى 5500 كيلومتر وأكثر، والتي تصنفها اليابان على أنها صاروخ باليستي عابر للقارات.

حلّق على ارتفاع 6000 كم.. تفاصيل جديدة بشأن صاروخ كوريا الشمالية

اليابان تعلن سقوط صاروخ كوريا الشمالية الباليستي

كوريا الشمالية مجلس الوزراء الياباني اليابان صواريخ باليستية بيونج يانج الصواريخ البالستية

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