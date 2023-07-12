كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا تجاه بحر الصين الشرقي.. رابطة الأندية تنهي الجدل وتعلن موعد تسليم درع الدوري.. وإمام عاشور يرد على أنباء انتقاله للأهلي

ينشر موقع “صدى البلد”، تقريرا عن أبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها إطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا..

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