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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا تجاه بحر الصين الشرقي

صاروخ كوريا الشمالية
صاروخ كوريا الشمالية

أعلن جيش كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باتجاه بحر الصين الشرقي.

ووصف جيش سول صاروخ كوريا الشمالية بالباليستي غير معروف الهوية.

من جانبه، قال حرس السواحل الياباني، إنه يبدو أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا.

وفي وقت سابق، اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بإرسال طائرة استطلاع استراتيجية للتحليق في مجالها الجوي عدة مرات وحذرت من احتمال إسقاط أي طائرة تقترب.

 ووصفت كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، هذه الخطوة بأنها “استفزاز خطير” و"انتهاك صارخ" لسيادة بلادها.

وقالت إن كوريا الشمالية ستتخذ “إجراءات قاسية” إذا استمرت الولايات المتحدة في “التصرف بطريقة غير مسؤولة” وأنها لن تسامح “أبدًا” مثل هذه التحديات.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعد إجراء كوريا الشمالية لعدة تجارب صاروخية هذا العام، مما أثار قلق المجتمع الدولي.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الزعيم الكوري الشمالي كوريا الجنوبية كوريا الشمالية بحر الصين الشرقي

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