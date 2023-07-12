شديد الحرارة .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الطقس وأهم الظواهر الحوية المتوقعة اليوم الأربعاء، 12 يوليو 2023، وتوقعوا أن يسود البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على الأنحاء كافة.

الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الظواهر الجوية وتتمثل في نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة من اليوم.



أما عن حالة البحر المتوسط فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتوقع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

ونقدم فيما يلي بيانا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات مصر ومدنها:



العظمى الصغرى



القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 23

وادى النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 24

دمياط 33 24

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 23

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 38 25

نخل 38 20

كاترين 34 17

الطور 35 25

طابا 36 25

شرم الشيخ 39 29

الاسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 29 24

السلوم 33 22

سيوة 36 21

رأس غارب 39 28

الغردقة 39 29

سفاجا 39 30

مرسى علم 38 29

شلاتين 36 26

حلايب 35 28

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 34 27

الفيوم 35 25

بني سويف 36 25

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 42 28

الوادى الجديد 41 26

أبوسمبل 40 28

