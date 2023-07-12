بعد إعلان حالة التأهب.. أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي بالطائرات المسيرة على كييف

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية تعمل على التصدي لهجوم روسي بالطائرات المسيرة على العاصمة كييف.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة مدينة كييف الأوكرانية، حالة التأهب الجوي، صباح اليوم الأربعاء، في المدينة.

وقال بيان الإدارة الذي نشر عبر قناة "تليجرام" إن "صافرات الاستنفار الجوي تم إعلانها في كييف!".

كما أعلنت حالة الاستنفار الجوي، صباح اليوم الأربعاء، في عدد من المناطق في شمال وشرق أوكرانيا، وفقًا لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الإنترنت.

وحسب الخريطة، تم إطلاق حالة الاستنفار الجوي في مناطق خاركوف وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيهيف وسوم في أوكرانيا.