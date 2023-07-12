رسميا.. رابطة الأندية تنهي الجدل وتعلن موعد تسليم درع الدوري للأهلي

أصدرت رابطة الأندية المصرية، بيانا رسميا لإنهاء حالة الجدل التي سادت الشارع بشأن تسليم الأهلي لدرع بطولة الدوري المصري.

وكان بعض العاشقين والمحبين يرغبون في تسليم درع الدوري للنادي الأهلي في مباراته القادمة أمام الزمالك.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية بيان جاء كالتالي:

رابطة الأندية المحترفة والأهلي يتفقان على تسليم الدرع عقب مباراة الحرس قررت رابطة الأندية المحترفة تسليم درع الدوري إلى فريق الأهلي الحائز على البطولة، وذلك عقب أحداث مباراته مع حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 19-7-2023 باستاد القاهرة الدولي.

جاء هذا القرار في ضوء الاتصالات التي أجراها النائب أحمد دياب رئيس الرابطة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للتنسيق حول الموعد المناسب لاستلام الدرع وآثر الكابتن محمود الخطيب الاستناد إلى رؤية الجهاز الفني أولًا في هذا الشأن والذي طلب استلام الدرع في الموعد المشار إليه في الختام، تتمنى رابطة الأندية المصرية المحترفة التوفيق للجميع.