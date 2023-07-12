وزيرة فنلندية تعتذر عن تصريحات عنصرية تعادي فيها الإسلام

اعتذرت وزيرة المالية الفنلندية، ريكا بورا، الثلاثاء، عن تعليقات عنصرية قديمة نُسبت إليها على الانترنت بعد شجبها من قبل زملائها في الحكومة.

وحسب وكالة “فرانس برس”، اتُهمت بورا، زعيمة حزب "فينز" اليميني المتطرف الشريك في الائتلاف الحكومي، بكتابة تعليقات تحريضية عام 2008 معادية للمهاجرين والإسلام وتحمل إساءات عنصرية وتهديدات باستخدام العنف.

وعقب التنديدات بهذه التعليقات، علقت بورا بالقول "أعتذر عن التعليقات الغبية التي كتبتها قبل 15 عامًا، والأذى والاضطراب المفهومين اللذين تسببت فيهما. أنا لست شخصا مثاليا".

وأثير هذا الجدل بعد أسبوعين فقط من استقالة وزير آخر من حزب "فينز" بسبب تصريحات مؤيدة للنازية.

وأضافت بورا في وقت لاحق على "تويتر": "كنت أشعر بإحباط ويأس شديدين حيال بعض جوانب الهجرة في فنلندا"، لافتة "عندها يمكنك أن تقول أو تكتب بغضب وبغباء".

ونُشرت التعليقات العنصرية القديمة المنسوبة للوزيرة تحت اسم "رييكا" على مدونة تخص يوسي هالا-آهو الرئيس السابق لحزب "فينز" الذي يتهم بالتحريض على الكراهية العنصرية بسبب كتاباته.

وقال الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، الثلاثاء إنه "سيكون من الحكمة أن تتخذ الحكومة الفنلندية موقفا واضحا بعدم التسامح مطلقا مع العنصرية".