عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

امام عاشور
امام عاشور

نشر امام عاشور صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي إنستجرام.

وظهر امام عاشور في الصورة وهو يأكل عنب واكتفى بوضع إيموشن يبتسم فقط على الصورة، ليقوم بعدها بحذفها.

txt

كولر عاوزه .. شوبير يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

txt

الأمور تسير في نطاقها..تعرف على ما قاله الخطيب لكولر بشأن إمام عاشور

وعلق المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، على سؤال :" هل إمام عاشور لاعب الزمالك السابق سيكون في الأهلي بعد الأخبار الكثيرة المنتشرة على السوشيال ميديا

وقال المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، أن الأهلي لا يتحدث عن شيء خاص بالتعاقدات، وخطة الأهلي، وأن الأهلي لديه خطط يسير عليها.

 

وأضاف عدلي القيعي، خلال تصريحات تليفونية، أن الأهلي لا يرد على التوقعات، و التكهنات، التي تصدر من البعض، ولكن الأهلي يعمل من أجل النادي.

 

موعد الإفصاح عن التعاقد

وأشار عدلي القيعي، إلي أن كل ما نفكر فيه فهو ملك الأهلي، ولكن ما يتم ونتعاقد معه بخصوص الصفقات هو ملك الجميع، وأن إمام عاشور لاعب مهم، وأنه يحق للجميع التعاقد معه.

F7B176F8-8D00-4E2D-9151-9949E8C824B0
F7B176F8-8D00-4E2D-9151-9949E8C824B0
امام عاشور المهندس عدلي القيعي النادي الأهلي الزمالك لاعب الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

خلاص يعني.. أكرم توفيق يثير الجدل بشأن صفقة إمام عاشور

مفاجأة.. صفقة الأهلي الجديدة تقترب من الرحيل

تطبيق كارت التموين الموحد.. مصير البطاقات وأول محافظة يبدأ العمل فيها

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

هديتى الثانية للخطيب..مرتضى منصور يكشف كواليس توقيع إمام عاشور للنادى الأهلى

ترشيحاتنا

مصر تكشف خطة تدبير ملياري دولار من بيع الشركات.. تفاصيل

أولوية الزمالك.. مصطفى فتحي يصدم الأهلي وبيراميدز

أنواع صدقة التطوع وأفضلها .. تعرف على الجارية وغيرها

دعاء نهاية الامتحانات .. يزيل القلق والتوتر عن الطلاب

منها ذخيرة لدبابات تشالنجر 2.. بريطانيا تقدم حزمة مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا

معلش يا ميتيلاند كنت ضاحك عليكم.. رسالة صادمة من حتحوت لإمام عاشور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة إيمان البحر درويش بها.. تعرف على أسباب حدوث جلطة المخ

شاهد.. سحابة تسونامي تثير ذهول سكان مدينة في الهند.. ما حقيقتها؟

تعرض الفنانة شاهيناز لـ حادث سير .. صور

لن تصدق ما حدث مع زوجين اشتريا مزهرية صغيرة من مزاد خيري..صور

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ