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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ابتزاز.. رد ناري من القيعي على منتقدي ضم إمام عاشور للأهلي

صدى البلد

رد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، على هجوم البعض على إدارة القلعة الحمراء؛ بسبب ضم إمام عاشور.

وقال عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة “الحدث اليوم”: "إمام عاشور لاعب مهم ومن حق جميع الأشخاص الذهاب في جميع الاتجاهات، حديث الناس عن المبادئ والقيم يكون بغرض الابتزاز والتهديد وهذا أمر يخصهم ولا يخصنا".

وتابع: “نحن لا نتصرف حتى يعترفوا أو لا يعترفوا، والذي لا يريد الاعتراف بأي شيء يخص النادي الأهلي هذا شأنه طالما هذا يسعده ويجعله يعيش في فقاعة الوهم التي يخلقها”.

واختتم: “مبادئ النادي الأهلي تخصه وتخص العاملين به، ولم يفرض أحد قيمه على أي جهة أخرى، وعندما يأتي أحد ليقول لي أنني ليس لدي مبادئ، فإن هذا أمر لا يخصه”.

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