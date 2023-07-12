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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيه اللي مأخر الموضوع.. شوبير يكشف آخر تطورات انضمام إمام عاشور للأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أخر تطورات صفقة انتقال إمام عاشور إلى الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: “الخطيب اجتمع مع كولر على هامش مران الفريق، وكولر يرغب بشدة في ضم إمام عاشور ويرى أنه البديل المناسب لحمدي فتحي الذي انتقل إلى الوكرة القطري”.

أخر تطورات انضمام إمام عاشور لفريق الأهلي

وتابع: “إمام عاشور أتم إتفاقه مع مسئولي النادي الأهلي بشكل نهائي على كافة الأمور الخاصة بالعقد، على أن ينضم 5 مواسم، طب ايه اللي مأخر الموضوع؟ ميتيلاند طالب الحصول على المبلغ الذي دفعه إلى الزمالك لضم إمام عاشور وهو 3 مليون دولار”.

واختتم: “الأهلي يريد إنهاء الصفقة مقابل 2.5 أو 2.6 مليون دولار، ودفع المبلغ على دفعتين وهذا ما يعطل الصفقة، الأهلي يضع اللمسات الأخيرة في صفقة إمام عاشور وإذا حصل تعطيل للصفقة سيصبح بسبب النادي الدنماركي”.

امام عاشور الأهلى احمد شوبير كولر الخطيب

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