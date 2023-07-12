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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بين مؤيد ومعارض| شاهد.. إمام عاشور يتصدر تريند تويتر

إمام عاشور
إمام عاشور

تصدر هشتاج إمام عاشور تريند موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر خلال اللحظات الحالية، وذلك بعد صفقة إنضمام إمام عاشور للأهلي.

وجاءت أبرز التغريدات:

"الأهلي في صلاة المغرب أخد مننا إمام عاشور، وفي صلاة العشاء أخد الدوري".

وأيضاً:"

إمام عاشور في تصريحات نقلها الإعلامي فتح الله زيدان عبر صفحته الرسمية،الأهلي عشقي من الطفولة ، واعتذر لجماهير الزمالك هذه هي سنة الحياة.".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أخر تطورات صفقة انتقال إمام عاشور إلى الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: “الخطيب اجتمع مع كولر على هامش مران الفريق، وكولر يرغب بشدة في ضم إمام عاشور ويرى أنه البديل المناسب لحمدي فتحي الذي انتقل إلى الوكرة القطري”.

أخر تطورات انضمام إمام عاشور لفريق الأهلي

وتابع: “إمام عاشور أتم إتفاقه مع مسئولي النادي الأهلي بشكل نهائي على كافة الأمور الخاصة بالعقد، على أن ينضم 5 مواسم، طب ايه اللي مأخر الموضوع؟ ميتيلاند طالب الحصول على المبلغ الذي دفعه إلى الزمالك لضم إمام عاشور وهو 3 مليون دولار”.

واختتم: “الأهلي يريد إنهاء الصفقة مقابل 2.5 أو 2.6 مليون دولار، ودفع المبلغ على دفعتين وهذا ما يعطل الصفقة، الأهلي يضع اللمسات الأخيرة في صفقة إمام عاشور وإذا حصل تعطيل للصفقة سيصبح بسبب النادي الدنماركي”.

أخبار إمام عاشور نقل إمام عاشور للأهلي الزمالك

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