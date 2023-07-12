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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي شهير يوجه رسالة لإمام عاشور: لو استمريت في الاستماع لن تنجح

صدى البلد

وجه الإعلامي هاني حتحوت نصيحة لللاعب إمام عاشور عبر حسابه بموقع تويتر.

و كتب هاني حتحوت : أنصح إمام عاشور إذا كنت وقعت للأهلي، ركز فيما هو قادم، ركز في النجاح والتأقلم والتطور وتحقيق البطولات، وهذه نصيحة للاعب كرة قدم دولي مصري، إذا استمريت في الاستماع إلى الآراء لن تنجح ولن تحقق شئ.

وعلق المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، على سؤال :" هل إمام عاشور لاعب الزمالك السابق سيكون في الأهلي بعد الأخبار الكثيرة المنتشرة على السوشيال ميديا".

 

وقال المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، أن الأهلي لا يتحدث عن شيء خاص بالتعاقدات، وخطة الأهلي، وأن الأهلي لديه خطط يسير عليها.

 

وأضاف عدلي القيعي، خلال تصريحات تليفونية، أن الأهلي لا يرد على التوقعات، و التكهنات، التي تصدر من البعض، ولكن الأهلي يعمل من أجل النادي.

 

موعد الإفصاح عن التعاقد

 

وأشار عدلي القيعي، إلي أن كل ما نفكر فيه فهو ملك الأهلي، ولكن ما يتم ونتعاقد معه بخصوص الصفقات هو ملك الجميع، وأن إمام عاشور لاعب مهم، وأنه يحق للجميع التعاقد معه.

 

وأوضح أن مبادئ النادي الأهلي تخص النادي الأهلي و تخص العاملين به، وأن من يخرج ويقول إن الأهلي ليس له مبادئ، هذا أمر لا يخص أحد غير الأهلي.

 

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