لا يزال يحلق في السماء.. تطورات جديدة بشأن صاروخ كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الأربعاء، أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية ما زال يحلق في السماء.

وأوضحت الوزارة أن صاروخ كوريا الشمالية سيسقط بعد نصف ساعة على بعد نحو 550 كيلو متر من الساحل الشرقي.

فيما توقع حرس السواحل الياباني أن يسقط صاروخ كوريا الشمالية خارج حدود شبه الجزيرة الكورية.

وكان جيش كوريا الجنوبية، أعلن اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باتجاه بحر الصين الشرقي.

ووصف جيش سول صاروخ كوريا الشمالية بالباليستي غير معروف الهوية.

من جانبه، قال حرس السواحل الياباني، إنه يبدو أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا.

يأتي ذلك بعد أن توعدت كوريا الشمالية بعواقب "وخيمة" احتجاجًا على ما وصفته بنشاط استطلاع أمريكي استفزازي بالقرب من أراضيها.

ويعد هذا الإطلاق الأول لكوريا الشمالية منذ نحو شهر، بعد أن أصدرت بيونج يانج في وقت سابق من هذا الأسبوع سلسلة من البيانات تتهم الولايات المتحدة بقيادة طائرة تجسس عسكرية بالقرب منها.