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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين يكشف موعد انطلاق الدوري في الموسم الجديد

صدى البلد

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن الجميع أصبح منشغل بأمور بعيدة عن كرة القدم، مشيرا إلى أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك محل اهتمام الجماهير داخل وخارج مصر، ويحظى بمتابعة من كافة دول العالم، متمنيًا أن تخرج المباراة بشكل جيد من الناحية الفنية، وأن تشهد التزام من جانب لاعبي الفريقين.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "هناك 4 فرق قد تتساوي في النقاط، الجيش والمحلة والبنك وأسوان، وتحديد الهابط بين الناديين يكون بالمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بينهما، ثم فارق الأهداف".

وأضاف: "تم تعديل بعض مواعيد المباريات خصوصا بين الفرق المهددة بالهبوط، كما تم تعديل آخرى لكون بعض المباريات غير مؤثرة".

وواصل: "من الموسم المقبل سيتم تسليم الدرع الجديد، والاعتراضات على شكل الدرع شئ طبيعي هناك دائما اختلافات".

وزاد: "راضٍ عن نفسي هذا الموسم، وتوقعت أن مواجهات الأهلي المؤجلة لن تكون مؤثرة، ولذلك تم وضعها في نهاية جدول الدوري، عبرنا مرحلة صعبة، ولم يتأثر أي نادٍ، والزمالك سينهي مواجهاته ويسافر لخوض البطولة العربية".

عامر حسين: كأس مصر يستكمل في الموسم الجديد

وحول مواعيد كاس مصر، قال عامر حسين : "سؤال صعب، لأن الكاف وضع بعض جداول المباريات منها السوبر الافريقي ومباريات البطولات القارية، وتم تغيير موعد السوبر بين الاهلي واتحاد العاصمة لـ 1 سبتمبر، والاتحاد العربي قام بتغيير مواعيد البطولة العربية، والفيفا قام بتغيير موعد مونديال الأندية أيضا بمشاركة الأهلي".

وأكمل: "الجماهير تحملني مسئولية وقوع الزمالك مع بيراميدز في نصف نهائى الكاس، ودائما نحن مرتبطين بعوامل خارجية في تحديد مواعيد البطولات خصوصا في ظل تعديلات الكاف والفيفا على مواعيد المباريات".

وأتم عامر حسين: "سيتم ايقاف كأس مصر على مباريات نصف النهائي وسوف يتم استكماله بعد انطلاق الموسم الجديد، والدوري الموسم المقبل ينطلق في النصف الثاني من شهر سبتمبر، ما حدث هذا الموسم انجاز وخضنا بطولتين للسوبر المحلي، ولعبنا وقت كأس العالم في قطر".

عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم كأس مصر الأهلى اتحاد العاصمة كأس العالم

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