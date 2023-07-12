سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كيفية سداد نادي الزمالك لغرامة سبورتينج لشبونة البرتغالي بسبب محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أقر بأحقية نادي سبورتينج لشبونة الحصول على مليون ونصف دولار من نظيره الزمالك بسبب صفقة انتقال شيكابالا، مما أدى إلى إيقاف القيد.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة “أون تايم سبورتس”: “الزمالك ينتظر 700 ألف دولار كدفعة أولى لحل أزمة إيقاف القيد”.

وأضاف: “700 ألف دولار نظير حصول الزمالك على المركز الثالث الموسم الماضي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مشاركة سيف الدين الجزيري مع منتخب تونس في كأس العالم 2022 بقطر”.

الزمالك ضد الأهلي

يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي يوم الخميس، في الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.