طلبات أوسوريو.. خالد الغندور يكشف موعد الإعلان عن صفقات الزمالك

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن موعد إعلان القلعة البيضاء، عن الصفقات الجديدة بالفريق، خلال الميركاتو الصيفي.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامجه “زملكاوي” على قناة “الزمالك”: “الناس شغالة على طلبات المدير الفني أوسوريو، وهناك سعي للتعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب”.

صفقات الزمالك الجديدة

وأضاف: “من الصعب ضم لاعب مصري قبل البطولة العربية، ولكن من الممكن رؤية ثنائي أجنبي قبل انطلاق البطولة”.

واختتم: “الزمالك يعمل على جلب ثنائي أجنبي على أقل تقدير قبل البطولة العربية بالإضافة إلى عودة اللاعبين المعارين”.