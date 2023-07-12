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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

عاصفة شمسية
عاصفة شمسية

ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أنه من المتوقع حدوث عاصفة شمسية قوية على الأرض في عام 2025، ما قد يؤدي إلى انهيار الإنترنت على الكوكب.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه من المتوقع أن تبلغ العاصفة الشمسية ذروتها في عام 2025.

وأضافت أن “الخبراء لاحظوا المزيد من البقع الشمسية والتوهجات أكثر مما كان متوقعا وهم قلقون حيال ذلك”.

وأشارت صحيفة “ديلي ستار”، إلى أن العاصفة الشمسية قد تؤدي إلى "انهيار بعض أنظمة الطاقة".

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وأوضحت أن “الشبكات الاجتماعية تناقش إمكانية ما يسمى نهاية الإنترنت في العالم فيما يتعلق بهذه القضية”.

في الوقت نفسه، لم تعلق ناسا بعد على إمكانية انهيار الإنترنت بسبب عاصفة شمسية في عام 2025.

عاصفة شمسية

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