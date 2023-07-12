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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل لـ البيت الأبيض بشأن صاروخ كوريا الشمالية الباليستي

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

أدان البيت الأبيض إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات قبالة سواحلها اليوم الأربعاء.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال البيت الأبيض، إنه سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الولايات المتحدة وأمن كوريا الجنوبية واليابان.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض آدم هودج في بيان: "الباب لم يُغلق أمام الدبلوماسية، لكن يتعين على بيونج يانج أن تكف على الفور عن أعمالها المزعزعة للاستقرار وأن تختار بدلاً من ذلك المشاركة الدبلوماسية".

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخ باليستي عابر للقارات، حيث قطع الصاروخ مسافة حوالي 1000 كيلومتر في 74 دقيقة، مسجلاً رقماً قياسياً لمدة رحلات الصواريخ الكورية الشمالية، ووصل إلى ارتفاع الصاروخ إلى 6000 كيلومتر.

ووفقا لـ وزارة الدفاع اليابانية ، فإن الصواريخ البالستية العابرة للقارات كان من الممكن أن يصل إلى أي مكان في الولايات المتحدة إذا تم إطلاقه على مسار طيران قياسي.

ومنذ عام 2017، أجرت كوريا الشمالية تجارب إطلاق 14 صاروخًا بمدى طيران يصل إلى 5500 كيلومتر وأكثر، والتي تصنفها اليابان على أنها صاروخ باليستي عابر للقارات.

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