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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصغر عروسين في مصر: لو معانا فلوس هنساند عيلتنا وهنطلعهم الحج

أصغر عروسين في مصر
أصغر عروسين في مصر

حل عبده ومنة أصغر عروسين في مصر، ضيفين على برنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”. 

وأكد "عبده"، أنه نتيجة عمله المستمر قد ينام، معلقا ”ممكن يبقى عندي أكثر من 3 حفلات غنائية في اليوم حتى أنه ساعات مبروحش البيت".

وقال أصغر عريس في مصر “لو لدي مبلغ مليون جنيه، هطلع أبويا وأمي الحج”، لترد منة قائلة “أنا لو معايا مليون جنيه هدعم اهلي واساعدهم زي ما كانوا داعمين لي”.

وتابع أصغر عريس في مصر، “بحب في منة طريقة تفكيرها”، معلقا “أنا مكنتش هنزل حاجة عن موضوع خطوبتي لكن حبيت افرح المتابعين اللي عندي على الصفحة”.

أصغر عروسين نهال طايل صدى البلد الحج حفلات غنائية

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