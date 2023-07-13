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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفتيش طلاب الثانوية العامة 2023 على بوابات اللجان في آخر أيام الامتحانات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فتحت الآن لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أبوابها لإدخال طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية ، لبدء عمليات تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية قبل أداء آخر امتحان اليوم.

 

يأتي ذلك في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بفتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في تمام الثامنة والربع امام الطلاب ، لإتمام عملية التفتيش بالعصا الالكترونية للطلاب لضبط وسائل الغش قبل بدء الامتحان.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على استخدام العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، 3 مرات في الحالات التالية: 

  • أثناء دخول الطلاب.
  • داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات.
  • بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023  امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 لطلاب شعبة علمي رياضة ، وامتحان الفلسفة 2023 لطلاب شعبة أدبي.

 

كما يؤدي اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، وامتحان الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات ، ثم يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المتفوقين يوم السبت القادم الموافق 15 يوليو امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء).

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