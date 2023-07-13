حريق مستشفى سيدي سالم بكفر الشيخ..الصحة: لا تأثير على غرفة العناية المركزة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل نشوب حريق في قسم العناية المركزة في مستشفى سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى "، :" الحريق شب في غرفة التمريض الملحقة بالعناية المركزة وليس داخل العناية المركزة ".

وأضاف حسام عبد الغفار :" لا تأثير للحريق على العناية المركزة داخل مستشفى سيدي سالم ".

وتابع حسام عبد الغفار :" العناية المركزة كان بها 10 مرضى وتم نقلهم لمختلف المستشفيات المجاورة وهذ إجراء طبي متبع عند حدوث أي حوادث داخل أي مستشفى".

وأكمل حسام عبد الغفار :" تم نقل 27 مريض كان متواجد داخل المستشفى التي نشب بها حريق إلى المستشفيات المجاورة ".