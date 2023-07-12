الصحة تعلن خبرا مهما عن حريق مستشفى في كفر الشيخ

كشف الدكتور حسام عبد الغفار،المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل حدوث حريق فى غرفة تمريض ملحقة بغرفة عناية مركزة بمستشفى سيدى سالم بكفر الشيخ.



وأوضح عبد الغفار ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن وزير الصحة طالب بتحقيق موسع بشأن الحادثة وحتى الأن لم تنتهى جهات التحقيق من كشف ملابسات الواقعة.

لا يوجد

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه حتى الان لا يوجد أى اصابات او وفيات ناتجة عن نشوب الحريق.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن عدد المرضى الذين كانوا متواجدين بالعناية 10مرضى وتم نقلهم إلى المستشفيات، معقبا:" بعد نقل الحالات للمستشفيات الاخرى، بساعتين، توفت حالة كانت تعانى من خلطة فى المخ.