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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: مراجعة دورية للمخزون الاستراتيجي للأدوية.. فيديو

وزير الصحة
وزير الصحة

علق الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، على توجيه وزير الصحة بتشكيل لجنة لمراجعة مخزون الأدوية وتوفير النواقص منها ضمن حملة 100 يوم صحة.

 

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وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "نشهد ارتفاع  في معدلات التردد على فعاليات حملة 100 يوم صحة وهذا دليل على نجاح الحملة وتحقيق أهدافها".

 

وأضاف حسام عبد الغفار: "يتم تقديم نصف مليون خدمة طبية من خلال مبادرة 100 يوم صحة، ووزير الصحة وجه بأهمية مراجعة مخزون الأدوية وتوفير النواقص".

 

وأكمل حسام عبد الغفار: "يتم مراجعة المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دوري على مدار السنة بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد".

 

ولفت حسام عبد الغفار إلى أن أكثر من 90% من الأدوية التي يتم استخدامها في مصر يتم تصنيعها محليا والدولة تحركت منذ 2014 في ملف دعم توطين صناعة الدواء في مصر.

 

 وتابع حسام عبد الغفار، أن الأدوية يكون لها مثيل بنفس المادة الفعالة ونفس النسب ولكن لا يكون نفس الاسم التجاري، ولا توجد مشاكل في أي نوع من أنواع الأدوية.

الصحة الدواء الأدوية اخبار التوك شو دواء

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