أكثر من نصف مليون.. مستشار وزير الصحة يزف نبأ سار بشأن الزيادة السكانية

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان والتنمية الأسرة، إن عدد سكان مصر تجاوز الـ 105 مليون نسمة داخل جمهورية مصر العربية، مصر الأولى عربيا، والثالثة أفريقيا، والـ 14 عالميا في عدد السكان، موضحا أن مصر شهدت تحسن ملحوظ في ملف الزيادة السكانية في السنوات الأخيرة، إذ أن مصر عام 2014 وُلد 2 مليون و700 ألف مولود، وفي أواخر 2022 وُلد 2 مليون و183 ألف مولود، بانخفاض أكثر من نصف مليون عما كانت مصر عليه في 2014.

مستشار وزير الصحة: الزيادة السكانية قضية وعي ويجب تغيير الموروثات

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن نتائج المسح الصحي الأخير لمصر أكدت أن هناك تحسن كبير في الزيادة السكانية في مصر، إذ أن معدل استخدام وسائل منع الحمل زاد بشكل واضح، لافتا إلى أن الزيادة السكانية هي قضية وعي وحرب تغيير مفاهيم لدى المواطن المصري نفسه.

وتابع مستشار وزير الصحة، أن الإعلام واحد من الأسلحة الهامة التي يجب استغلالها في حرب الوعي لدى المواطن، إذ أن الكثير من المواطنين خاصة في الأرياف لديها موروثات بشأن كثرة الإنجاب، أو أن المرأة يجب أن تنجب مبكرا طفل واثنين حتى يتمسك بها زوجها.

واستكمل، أن المؤشرات الصحية تقول إن المرأة التي تنجب وتحاول الإنجاب مرة أخرى بعد عامين فقط من ولادتها الأولى احتمالية وفاة الطفل 7 أضعاف إذا كانت صبرت لأكثر من 4 سنوات، مشددا على أن الموروثات في الأرياف والقرى بشأن كثرة الإنجاب خطأ تماما.