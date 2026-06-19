حركة نزوح كثيفة من صور وبنت جبيل وسط غارات إسرائيلية مكثفة على الجنوب والبقاع

شهدت المناطق الجنوبية اللبنانية، اليوم، حركة نزوح كثيفة من قضاءي صور وبنت جبيل باتجاه صيدا وبيروت، بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي واسع تمثل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف عدداً من البلدات والمناطق في الجنوب والبقاع.

وأفادت الأنباء بأن غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة الريحان في منطقة جزين أسفرت عن سقوط شهيد وجريح، فيما أغارت مسيّرة أخرى على منطقة الجبل الرفيع في سجد بقضاء جزين، بالتزامن مع تعرض المنطقة لقصف مدفعي متقطع.

وفي البقاع، شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على محلة عين بورضاي عند أطراف بلدة دورس في قضاء بعلبك. كما سُجل تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض فوق أجواء مدينة صور والضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل استمرار التوتر الأمني والتصعيد العسكري على مختلف الجبهات.