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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البرازيل.. قضوا 13 يوما على دفة سفينة.. اعرف القصة كاملة؟

صدى البلد

في قصة تعد غريبة من نوعها  قد تم تسليط الضوء على معاناة 4 أشخاص من المهاجرين  وذلك من قارة إفريقيا، فقد قاموا بمهمة تعد شبه مستحيلة وذلك من أجل الهجرة خارج القارة.

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وقد أعلنت الشرطة البرازيلية وفقا لوكالة فرانس برس، أنه قد تم إنقاذهم  وذلك قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد وذلك بعد أن قاموا بقضاء  13 يوما على دفة سفينة ، وهو الجزء الذي تغمره الماء في بعض الأحيان، وذلك بهدف القيام بدخول البلاد خلسة.

وأضافت أنه قد تم العثورعليهم وذلك من قبل طاقم السفينة والتي ترفع علم ليبيريا، وذلك بعد أن أبحرت السفينة من لاجوس 

وأفاد بيان للشرطة أن الأشخاص الأربعة قد ادعوا أنهم نيجيريون، لكنهم لا يتحملوا وثائق تؤكد جنسياتهم.

قارة افريقيا علم ليبيريا طاقم السفينة

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