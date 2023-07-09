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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لشيخ تسعيني أثناء عقد قرانه .. شاهد

صدى البلد

حصد مقطع فيديو نشر على تطبيق تويتر ملايين المشاهدات وهو لشيخ  ناصر بن وهق المرشدي العتيبي والذي يبلغ من العمر 90 عاما ويحمل الجنسية السعودية ويبلغ من العمر حوالي تسعين عاما .

وقد ظهر الشيخ  ناصر وهو يحتفل بزواجه و يقوم بتوثيق  الأحتفال بزواجه بمقطع الفيديو حفيده الشيخ ناصر بن وهق المرشدي العتيبي .

وتم تداول تلك المقطع  الذي وثقه حفيد الشيخ ناصرعلى نطاق واسع وظهر الحفيد بصحبة الجد ، وهو يقول فيه "مبروك جدي العرس وبالرفاه والبنين.

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وعلق النشطاء على مقطع الفيديو، حيث قال أحدهم “الشيخ ناصر” الله يبارك له “  وقال أحدهم ” ماشاء الله تبارك الله" وأضاف آخر قائلا “ أطال الله في عمرك يا بن وهق” “طاب ليلك ياعريس”
 

مقطع فيديو ملايين المشاهدات الجنسية السعودية الشيخ ناصر حفيد الشيخ ناصر

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