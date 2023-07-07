مقطع فيديو لدب يقتحم منزلا ويرعب سكانه .. شاهد

أثار مقطع فيديو لدب أسود قام بالهجوم على كلبين متواجدين برفقة صاحبهما في أحد المنازل بنيوجيرسي بالولايات المتحدة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أشار جوزيف دامياني صاحب المنزل أنه سمع نباح الكلبين في الخارج، مما جعله يقوم بالخروج للتحقق من سبب ذلك.

وأضاف أنه تفاجأ لدى رؤيته للدب يهاجم كلا من الكلبين ومحاولته للحاق بهما إلى داخل المنزل.

وقد أكدت شيرلي صديقة دامياني أنها قد تمكنت من إغلاق الباب بوجه الدب بصعوبة، وذلك بعدما نجح كل من الكلبان في الدخول إلا أن الدب كان يدفع بقوة، ويكافح حتى قام بإغلاق الباب.

وقد يكون الدب انجذب للمنزل بسبب الأغذية التي كانوا يضعونها من أجل الحيوانات كالقطط والكلاب والطيور.