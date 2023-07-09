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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لرجل يعثر على خاتم في البحر.. لن تصدق ماذا وجد

مقطع فيديو لرجل يعثر
مقطع فيديو لرجل يعثر على خاتم في البحر ..لن تصدق ماذا وجد

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو لمواطن كويتي عثر على خاتم في البحر.

وكانت المفاجأة لما عثر عليه داخل  الخاتم ويكشف عن “مفاجأة” لما وجده بداخله فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي قال فيه الكويتي الذي عثر على الخاتم: الحمد لله عوضني ربي، لقد عثرت على هذا الخاتم إلا أن شكله غريب.

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وقد ظهر في مقطع الفيديو لقطات للرجل الكويتي وهو يقوم بفك الخاتم وهو مكون من جزئين، حيث عثر بداخل الخاتم على ورقة داخله محفوظة داخل غلاف من البلاستيك، ليفتحها ويجد ورقة مكتوب بداخلها كلام وأرقام بطريقة غريبة وغير مفهومة.

وتعد هذه الورقة عبارة عن سحر، على حد قوله، مشيرا إلى أنه سيقرأ القرآن على الورقة ثم يقوم بحراقها  وذلك لأبطال مفعول السحر.

مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي مواطن كويتي رواد مواقع التواصل

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