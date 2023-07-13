العلمين الجديدة.. مشروع سياحي عالمي على ساحل البحر المتوسط| تفاصيل

‏قال الإعلامي أحمد عبد الصمد إنه حان الوقت لكي نقول وبكل فخر إن مصر أصبح لديها مدينة ترفيهية على ساحل البحر المتوسط تضاهي أكبر المدن الترفيهية العالمية وهي مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف أحمد عبد الصمد خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى": “ونحن نتحدث عن حدث ترفيهي هو الأكبر من نوعه، والذي سوف ينطلق اليوم وهو الحدث الأكبر في مصر والشرق الأوسط هو مهرجان العلمين 2023 في نسخته الأولى”.

مدينة العلمين الجديدة

وأوضح أن هذا الحدث يجمع جميع الفعاليات سواء كانت رياضية أو فنية، ومصر اليوم تعلن عن وجه جديد من أوجه الجمهورية الجديدة.