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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باق من الزمن ساعات.. العلمين تتزين لانطلاق الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

رصدت قناة "إكسترا نيوز"، استعدادات مدينة العلمين الجديدة، لانطلاق الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، وهو مهرجان العلمين الجديدة، الذي تفصلنا عنه ساعات.

وأكد التقرير أنه على مدار 44 يومًا، بداية من الغد، تنطلق فعاليات المهرجان والتي تشهد العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية، حيث تستعد مدينة العلمين الجديدة لحجز موقع متميز على خارطة السياحة العالمية.

وعن الفعاليات الفنية بمهرجان العلمين الجديدة، سلط التقرير الضوء على أن المهرجان سيشمل عددًا كبيرًا من نجوم الغناء في الوطن العربي، بحفلات ضخمة، أبرزها النجم تامر حسني، الذي أعلن عن موعد حفلته يوم 21 يوليو.

كما أن هناك أسماء عديدة أعلنت عن مشاركتها في مهرجان العلمين الجديدة، على رأسهم راغب علامة وإليسا ونانسي عجرم، والموسيقار الكبير عمر خيرت، وسيتم إعلان نجوم غناء عالميين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتتضمن فعاليات المهرجان أنشطة فنية ورياضية وترفيهية وعروض أزياء، حيث تم الإعلان عن مجموعة عروض الأزياء بمشاركة 10 من أبرز مصممي الأزياء في العالم.

 

بثلاث مناطق رئيسية 

والجدير بالذكر أنه تقام أحداث وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي مهرجان العلمين السياحة العالمية الوطن العربي

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