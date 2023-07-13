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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد الانخفاض.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13 يوليو 2023

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13 يوليو  2023، حيث انخفضت من أول شهر يوليو الجاري أسعار الحديد في السوق المصري بقيمة تتراوح ما بين 500 إلي 1100 جنيه في الطن الواحد ،والتي تختلف من مصنع لآخر.

 

اسعار الحديد اليوم 

 

سجل سعر حديد عز 37500 جنيه للطن.


بلغ سعر حديد بشاي عند 37000 جنيها للطن.

 

 

وصل سعر حديد العتال  37000جنيه للطن.


سجل سعر حديد عطية  37000جنيه للطن


سجل سعر حديد سرحان  33500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي  نحو 33500جنيه للطن الواحد.

 

سجل سعر حديد المصريين  36000جنيه للطن .

 

بلغ سعر حديد الكومي  نحو 33700جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي   نحو 33700جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى  نحو 34000جنيه للطن الواحد


بلغ سعر حديد مصر ستيل  نحو 34000جنيه للطن الواحد


وسجل سعر حديد الجارحي الأعلي سعر حيث وصل طن لنحو 38760 جنيه.

 

أسعار الأسمنت اليوم 

 

وسجلت أسعار الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1700 جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو  1650جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط  نحو 1800جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة المنيا  نحو 1890 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  نحو 1660 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة المصريين  نحو 1770جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء  نحو  1670جنيه للطن.


وسجل سعر أسمنت أسيوط  نحو 1800جنيه للطن .

بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 1710جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي  نحو 1780جنيها للطن.


وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" نحو 1680جنيها للطن.

 

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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