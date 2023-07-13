اليوم.. فتح باب التنسيق بمدارس التمريض في البحر الأحمر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر عن فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2023 /2024 اعتبارا من اليوم الخميس حتى السبت 22 يوليو الجاري.

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية أن التنسيق يكون على النحو التالي: في الغردقه 265 درجة، ورأس غارب 260 درجة، وسفاجا 260 درجة، والقصير 260 درجة، ومرسى علم 250 درجة، وشلاتين 230 درجة.

وفى سياق اخر قام الدكتور إسماعيل العربي بالمرور علي مستشفى القصير والادارة الصحية بالقصير ووحده الامل وتفقد اقسام المستشفى حيث قام بالمرور علي قسم الاستقبال والطوارئ والعناية والحضانات والعيادات الخارجية.

واطمئن علي توافر كافة الادوية والمستلزمات الطبية وشدد سيادته علي تكثيف اعداد الأطباء والتمريض في الطوارئ.

ووجه بالحرص علي التعامل الجيد مع المنتفعين وتنظيم دخولهم للمستشفى منعا الازدحام.

كما تفقد سيادته حملة ١٠٠ يوم صحة واشاد بالمجهود المبذول وفي ذات السياق تم المرور علي مستشفى الحميات بالغردقه

ووجه بتقديم كافة الدعم لتخطي اي معوقات وتطويع كافة الإمكانيات لتحقيق افضل النتائج وتقديم أفضل الخدمات وضمان جودتها من اجل راحه المواطنين