عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فتح باب التنسيق بمدارس التمريض في البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر عن فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2023 /2024 اعتبارا من اليوم الخميس حتى السبت 22 يوليو الجاري.

 

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية أن التنسيق يكون على النحو التالي: في الغردقه 265 درجة، ورأس غارب 260 درجة، وسفاجا 260 درجة، والقصير 260 درجة، ومرسى علم 250 درجة، وشلاتين 230 درجة.

 

وفى سياق اخر قام الدكتور إسماعيل العربي بالمرور علي مستشفى القصير والادارة الصحية بالقصير ووحده الامل وتفقد اقسام المستشفى حيث قام بالمرور علي قسم الاستقبال والطوارئ والعناية والحضانات والعيادات الخارجية.

واطمئن علي توافر كافة الادوية والمستلزمات الطبية وشدد سيادته علي تكثيف اعداد الأطباء والتمريض في الطوارئ.

ووجه بالحرص علي التعامل الجيد   مع المنتفعين وتنظيم دخولهم للمستشفى منعا الازدحام.

كما تفقد سيادته  حملة ١٠٠ يوم صحة واشاد بالمجهود المبذول وفي ذات السياق تم المرور علي مستشفى الحميات بالغردقه 

ووجه بتقديم كافة الدعم لتخطي اي معوقات وتطويع كافة الإمكانيات لتحقيق افضل النتائج وتقديم أفضل الخدمات وضمان جودتها من اجل راحه المواطنين

 

 

 

البحر الأحمر الغردقة مدرسة التمريض الاداره الصحيه الأدوية والمستلزمات الطبية الثانوية الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

نبأ حزين.. الموت يفجع نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

مبلغ ضخم.. تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلي وموعد الإعلان عن الصفقة

موضوعات متعلقة

خبير سياحي: وصول 24 رحلة طيران من أوروبا إلى مرسى علم

محافظ البحر الأحمر يشدد على سرعة تنفيذ مقايسات الصرف الصحي

نيابة الغردقة تحقق في محاولة راكبة تشيكية تهريب عدد من الأقراص المخدرة

محافظ البحر الأحمر يجتمع مع 10 إدارات بالديوان العام لتلبية الاحتياجات الأساسية

استمرار فعاليات الدورات التدريبية ‏بمنظومة إصدار التراخيص بالديوان العام بمحافظة البحر الأحمر

دهس البنوتة الصغيّرة | قرار عاجل ضد سائق في الغردقة

مملكة الدلافين الدوارة في البحر الأحمر تستقطب عشاق الجمال لمصر من أنحاء العالم

رئيس غارب يقود حملة تموينية للتفتيش على المخابز ومستودع الغاز بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

عظيمة جداً..وزير الدفاع الأمريكي يشيد بإنجازات قمة "الناتو"

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

محافظ القاهرة ووزير التربية والتعليم يتفقدان امتحانات الثانوية العامة داخل مستشفى 57357

ناقد رياضي: أوسوريو واحد من أفضل المطورين القادمين في الكرة المصرية

سيناريو أولمبياد طوكيو يتكرر| أزمة منتظرة بين محمد صلاح وليفربول.. والسبب منتخب مصر

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

البرازيل.. قضوا 13 يوما على دفة سفينة.. اعرف القصة كاملة؟

فيديو

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ