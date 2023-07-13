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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هناخد الإجازة واحنا مرتاحين.. آراء طلاب علمى رياضة بامتحان الجبر والهندسة الفراغية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

انتهى، منذ قليل، طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة بجميع محافظات الجمهورية.

وفور خروج طلاب الثانوية العامة من لجان امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، حرص “صدى البلد” على رصد آراء طلاب الثانوية العامة.

وعبر طلاب الثانوية العامة قسم علمي رياضة، عن سعادتهم بامتحان  الجبر والهندسة الفراغية  الذي انتهوا من أدائه قبل قليل، مؤكدين أن الامتحان كان سهلا وفي متناول الطالب المتوسط وخاليا من الصعوبات الكثيرة او المشكلات.

وقال أحد طلاب الثانوية: “الامتحان كان سهلًا على خلاف الامتحانات السابقة، وأخيرا هناخد الإجازة واحنا مرتاحين”.

وأوضح طالب آخر، أن امتحان الجبر والهندسة الفراغية اليوم، كان في متناول الطالب المتوسط.

على الجانب الآخر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة لـ امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 و امتحان الفلسفة 2023 فتتمثل المواصفات فيما يلي:
* الدرجة الكلية من 60. 
* عدد الأسئلة المقالية سؤالان مخصص لهما 4 درجات.
* عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.
* إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

مواصفات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023:
 * الدرجة الكلية من 30.
*  عدد الأسئلة المقالية سؤالان مخصص لهما 4 درجات.
* عدد الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة.
* إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالً.ا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “في جميع امتحانات الثانوية العامة 2023، تكون أسئلة الاختيار من متعدد MCQ نسبتها 85%، أما الأسئلة المقالية فلا تتعدى نسبتها 15%”. 

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا.

طلاب الثانوية العامة

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أسئلة امتحانات الثانوية العامة اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 الهندسة الفراغية الثانوية العامة 202 الثانوية العامة 2023 الجبر والهندسة الجبر والهندسة الفراغية امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 ثانوية عامة 2023 جميع محافظات الجمهورية

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