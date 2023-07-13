الحبس عامين لمتهم أحرز الترامادول في التجمع الخامس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بالحبس سنتان مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة احراز الترامادول بقصد الاتجار .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد ، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الاحالة قيام المتهم "ع .ع" باحراز جوهر الترامادول بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا.



وشهد معاون مباحث قسم ثالث مدينة نصر أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقده الحالة الأمنية أبصر المتهم واقفا بالطريق العام محرزا سلاح ابيض "كتر" وبضبطه قدم له المتهم علبة سجائر تحوي علي 19 قرصا يشبه كلا منهم جوهر الترامادول المخدر وبمواجهته بهم أقر باحرازهم في غير الأحوال المصرح بها قانونا والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.