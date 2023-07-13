عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبس عامين لمتهم أحرز الترامادول في التجمع الخامس

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بالحبس سنتان مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة احراز الترامادول بقصد الاتجار .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن  فريد ، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد  و باهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الاحالة قيام المتهم "ع .ع" باحراز جوهر الترامادول بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا.


وشهد معاون مباحث قسم ثالث مدينة نصر أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقده الحالة الأمنية أبصر المتهم واقفا بالطريق العام محرزا سلاح ابيض "كتر" وبضبطه قدم له المتهم علبة سجائر تحوي علي  19 قرصا يشبه كلا منهم جوهر الترامادول المخدر وبمواجهته بهم أقر باحرازهم في غير الأحوال المصرح بها قانونا والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.

التجمع الخامس الترامادول المخدر الحبس عامين الترامادول السلاح الابيض جنايات القاهرة قسم ثالث مدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

فيفا يدعم الأهلي والزمالك بـ 650 ألف دولار بسبب المشاركة في مونديال قطر

نبأ حزين.. الموت يفجع نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

معلم: امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 متوسط وأسئلته محتاجة تركيز

موضوعات متعلقة

السجن 5 سنوات لشخصين بتهمة حيازة سلاح ناري وسرقة مواطن بالتجمع

ألفاظ خادشة للشرف وتحرش بفتاتين .. قرار رادع ضد شابين بالقاهرة

لقمة فرامل قطار.. حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مخازن خاصة بإحدى الهيئات الحكومية

موتها عشان طلعت بدون إذنه.. قرار من النيابة بشأن متهم بضرب طفلة

اتجار غير مشروع..قرار عاجل من النيابة بشأن متهم في واقعة النقد الأجنبي

حبس شخصين لإدارتهما صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع الأسلحة النارية

حبس شخص لاتهامه بسرقة أسلاك كهربائية في بدر

ربطني بالحبل وصورني في وضع مخل.. مأساة صغير بمدينة نصر

ترشيحاتنا

تدريب طلاب الجامعات التكنولوجية داخل شركات و وحدات وزارة الإنتاج الحربى

الحرارة تسجل أرقاماً قياسية لأول مرة| تعرف على ظاهرة “النينو” التي تهدد بطقس جهنمي

دعاء راحة البال وإزالة الهم.. ردده وقت الضيق الشديد تنال الفرج

بارتفاع 46%.. صادرات مصر من الحديد والصلب تسجل 943 مليون دولار

الإمام الأكبر يهنئ أوائل شهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين بقسميها العلمي والأدبي

الوضع حرج.. سلفاكير يطالب بوقف مستدام لإطلاق النار في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

فيديو

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ